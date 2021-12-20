سامي قمصان: دعم اللاعبين الدوليين واجب علينا.. وسنفوز بالسوبر الأفريقي.. فيديو

قال سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن مباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي هامة جداً كونها امام بطل كبير .

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "مباراة السوبر الإفريقي مهمة جدًا بالنسبة لنا ولجماهيرنا، خصوصًا بعد استقبال جماهير الأهلي في المطار، وتواجد محمود الخطيب مع الفريق يحملنا مسؤولية كبيرة وثقة، ومهتم جدًا بهذه البطولة".

وأضاف: "سنواجه بطل وفريق كبير يمتلك خبرات عريضة في إفريقيا، حققوا السوبر مرتين، وثلاث بطولات دوري أبطال إفريقيا، وقاموا بتغيير المدير الفني صاحب طموح في حصد اللقب، لكن أعتقد أن لاعبي الأهلي على قدر المسؤولية دائمًا ويعلمون طموحات جماهيرهم وسنحقق اللقب إن شاء الله".

وأردف: "لاعبو الأهلي الدوليين لهم أهمية وقوة كبيرة بالنسبة لنا، الإخفاق الذي حدث في كأس العرب وحصولنا على المركز الرابع طبيعي أن يترك آثار سلبية، ولكن بيتسو موسيماني صمم أن نستقبل كل اللاعبين والخطيب كان على رأسهم".

واستكمل: "كان مهمًا أن نقف بجانب اللاعبين خاصة في مثل هذه الأوقات، مهم جدًا أن نعيد ثقتهم في أنفسهم مرة أخرى، وموسيماني صمم أن يعطيهم راحة لمدة يوم".

واختتم: "مباراة واحدة ببطولة والفوز سيكون من نصيبنا ان شاء الله".