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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيي : يجب إقالة كارلوس كيروش عقب بطولة كأس العرب .. فيديو

كيروش
كيروش

قال طارق يحيى مدرب الزمالك السابق، إن استبعاد طارق حامد من القائمة المبدئية لمنتخب مصر يعد عبثًا فنياً، مشيرًا إلى أنه ليس لسبب فني ولكن لحاجة لا احد يعلمها إلا جهاز المنتخب.

وأضاف يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "المفترض أن يتم إقالة كارلوس كيروش فورًا بعد بطولة كأس العرب".

وأردف: "منتخب مصر في كأس العرب لم يغب عنه إلا 3 أو 4 لاعبين، عكس منتخبي الجزائر وتونس اللذان غاب عنهما لاعبين أكثر".

وتابع: "أنا لا أقيم مدرب كبير مثل كيروش، ولكن سأتحدث فنيًا، هل يصح أن يلعب بثلاثي وسط دفاعي أمام قطر؟ كان يجب أن يجهد الخصم منذ بداية المباراة".

واستكمل: "طريقة لعب كيروش 3 - 4 - 3 لا تصلح لمنتخب مصر، لأن الأداء بهذه الطريقة يجعله يخسر القوة الهجومية الضاربة، لأنه لا يوجد رابط بين خط الوسط والهجوم".

وأتم د: "كيروش كان يضع أيمن أشرف في مركز رقم 8، هل البرتغالي (بيألف)؟!، هو لاعب مساك وفي أوقات معينة يلعب ظهير أيسر، لماذا يضعه في مركز غير مركزه؟، هو يقلب مراكز اللاعبين رأسًا على عقب داخل الميدان".

واختتم: "لدي معلومة مؤكدة أن هناك بعض اللاعبين في منتخب مصر كانوا يشاركون في المباريات ولا يفهمون ما هي مهامهم داخل الملعب".

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