باكيتا : الزمالك لم يمنحني الوقت.. ومنتخب مصر مع كيروش قادر على التاهل لكأس العالم.. فيديو

قال ماركوس باكيتا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق شباب بلوزداد الجزائري، إن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يملك أسماءً كثيرة جدًا يستطيع أن يصنع منها تشكيلاً قويًا من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "شاهدت مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، كيروش لديه لاعبين جيدين كل ما يحتاجه هو الوقت من أجل تنظيم الأمور".

وأردف: "من الناحية الفنية والتكيكية منتخب مصر يتمتع بمميزات رائعة مع كيروش، الفريق يحاول السيطرة على الكرة ويستعيدها بسهولة عند فقدانها".

وعن فترة تواجده داخل نادي الزمالك وأسباب رحيله بشكل سريع، أوضح: "هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه إلى إدارة نادي الزمالك وليس لي".

وواصل: "أديت عملي ولم يتح لي الوقت الكثير لكي أظهر قدراتي، اللاعبون أحبوا طريقة عملي وتحدثوا معي عن ذلك، أعلم ان الزمالك غير 5 أو 6 مدربين، بقائي لفترة قصيرة لا يحدث في الزمالك فقط ولكن يحدث في جميع أنحاء العالم".

واستكمل: "كان يجب على الزمالك أن يمنحني الوقت لكي أثبت عملي وأظهره ولكن الوقت كان قصيرًا جدًا أن اظهر أي شيء، كانت تجربة جيدة وسعيد بها، أتلقى كلمات طيبة من كل العاملين في النادي وجماهير الزمالك".

واختتم معلقًا على إمكانية العودة للتدريب في مصر: "في الفترة حاليًا أنا متعاقد مع ناد، ولم يتحدث معي أحد ولا يوجد أي شىء رسمي".