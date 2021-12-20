عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باكيتا : الزمالك لم يمنحني الوقت.. ومنتخب مصر مع كيروش قادر على التاهل لكأس العالم.. فيديو

ماركوس باكيتا
ماركوس باكيتا

قال ماركوس باكيتا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق شباب بلوزداد الجزائري، إن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يملك أسماءً كثيرة جدًا يستطيع أن يصنع منها تشكيلاً قويًا من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "شاهدت مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، كيروش لديه لاعبين جيدين كل ما يحتاجه هو الوقت من أجل تنظيم الأمور".

وأردف: "من الناحية الفنية والتكيكية منتخب مصر يتمتع بمميزات رائعة مع كيروش، الفريق يحاول السيطرة على الكرة ويستعيدها بسهولة عند فقدانها".

وعن فترة تواجده داخل نادي الزمالك وأسباب رحيله بشكل سريع، أوضح: "هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه إلى إدارة نادي الزمالك وليس لي".

وواصل: "أديت عملي ولم يتح لي الوقت الكثير لكي أظهر قدراتي، اللاعبون أحبوا طريقة عملي وتحدثوا معي عن ذلك، أعلم ان الزمالك غير 5 أو 6 مدربين، بقائي لفترة قصيرة لا يحدث في الزمالك فقط ولكن يحدث في جميع أنحاء العالم".

واستكمل: "كان يجب على الزمالك أن يمنحني الوقت لكي أثبت عملي وأظهره ولكن الوقت كان قصيرًا جدًا أن اظهر أي شيء، كانت تجربة جيدة وسعيد بها، أتلقى كلمات طيبة من كل العاملين في النادي وجماهير الزمالك".

واختتم معلقًا على إمكانية العودة للتدريب في مصر: "في الفترة حاليًا أنا متعاقد مع ناد، ولم يتحدث معي أحد ولا يوجد أي شىء رسمي".

ماركوس باكيتا نادي الزمالك شباب بلوزداد الجزائري كارلوس كيروش منتخب مصر

ترشيحاتنا

حدث ليلا| تسجيل 919 حالة جديدة بفيروس كورونا.. تعليق الدراسة في 9 محافظات ونادية الجندي تفاجئ جمهورها

تصريحات مفاجئة من الصين حول العلاقات مع الولايات المتحدة

ناسا تنشر تسجيلا يرصد صوت قمر المشترى| فيديو

4 مليارات جنيه.. البنك الزراعي: 45 ألف أسرة تستفيد من مبادرة إسقاط الديون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب تتجه للارتفاع.. ومفاجأة في عيار 21

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ