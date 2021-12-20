مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الإثنين 20 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X المصري البورسعيدي – الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport 1

غزل المحلة X البنك الأهلي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 2

الجونة X إنبي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1

مصر المقاصة X الشرقية للدخان – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 2

الاتحاد السكندري X سيراميكا – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليفانتي X فالنسيا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الباطن X الحزم – الساعة الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية

الفتح X الاتحاد – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية

الهلال X الرائد – الساعة السابعة مساء على قناة الرياضية السعودية