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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زهقنا.. أحمد حسام ميدو يوجه رسائل نارية إلى جماهير وأعضاء نادي الزمالك

ميدو
ميدو

وجه أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك الأسبق، رسائل نارية إلى جماهير وأعضاء نادي الزمالك، وذلك قبل انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور: “الظروف التي حدثت في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، لا يوجد أي نادي يتحملها أبدًا سواء لاعبين أو مدربين أو اداريين أو جمهور، رغم ذلك الزمالك متواجد وينافس ويفوز بالبطولات التي يشارك بها لأنه اتولد بطل”.

وأضاف:«أتمنى أن تكون هذه هي آخر مرة يتم فيها حل مجلس إدارة الزمالك»، مضيفًا:«أيًا كان اللي هيفوز بانتخابات النادي الأبيض هدعمه، لإن ده دوري وأتمنى كل ولاد الزمالك مهما كانت خلافاتهم مع أي شخص أن يفعلوا ذلك».

وتابع:«سأخدم نادي الزمالك من الخارج، لم أبحث عن المناصب داخل النادي من قبل، المناصب (كانت بتجيلي) لإن الناس تعلم أنا بحب الزمالك وعاوز أخدمه».

وأشار:«نتمنى أن تكون الأخطاء قليلة، ويتم استبعاد أي شخص فاسد»، موضحًا:«الفساد ليس شرطًا أن يكون ماليا، هناك فساد إداري، أهم حاجة في النجاح الاداري التوظيف الصح..مينفعش مهندس يتولى قضايا النادي في الفيفا».

وأكمل:«لن نسمح لرئيس الزمالك الجديد بإنه يدخّل النادي في مشاكل تاني، لإن الجمهور (زهق)، يجب أن نتحد حتى لا يتكرر ما حدث سابقًا»، مضيفًا :«الزمالك يحتاج إلى أبنائه الآن أكثر من أي وقت مضى».

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