السيد حمدي: جماهير الزمالك طاردتني بعد الفوز عليهم مع بتروجيت.. واختبأت منهم في أحد المنازل

كشف السيد حمدي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن واقعة هجوم جماهير الزمالك عليه بعد إحدى المباريات عندما كان لاعبًا في بتروجيت.

وقال السيد حمدي، في تصريحات لقناة LTC :«فزنا على الزمالك 2/1، عندما كان يمتلك نجوم كبار، وفريقنا في بتروجيت كان عدد من الشباب».

وأضاف: «خرجت من المباراة، وعندما كنت في طريقي للمنزل، شاهدتني جماهير الزمالك، وركضت خلفي من أجل الاعتداء عليّ».

وأكمل: «ركضت سريعًا للاختباء في أحد المنازل، وجماهير الزمالك طاردتني بسبب إحرازي هدف في الفوز عليهم، واختبأت في منزل أحد الأشخاص، ثم اكتشفت أنه زملكاوي».

واختتم: «الجماهير رحلت بعد تدخل قوات الأمن، وطالبت نادي بتروجيت بتعويض صاحب المنزل الذي احتواني وكذلك أحد المحلات التجارية التي تحطمت بسبب جماهير الزمالك».