بتكلفة 448 مليون جنيه.. مشروعات غيرت ملامح سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، تطويرًا ملموسًا في مختلف قطاعاتها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ونعرض لكم في السطور التالية مثالاً على ذلك ما شهده قطاعي الصحة والصرف الصحي بقرى الإقليم.

أولاً: مشروع صرف صحي عرابة ابو الدهب والذي يستفيد منه 57 ألف نسمة ويضم 4 محطات رفع صرف صحي، بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه، وشبكة انحدار بطول 56135 متر، بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه، ومحطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه ومزرعة صرف صحى على مساحة 228 فدان بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه.

ثانيًا: يتم العمل على تنفيذ مشروع صرف صحي ادفا، والذي يشمل استكمال محطة المعالجة ب8 برك أكسدة، بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه وتنفيذ خط طرد المياه المنقاة إلى المزرعة، بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه.

ثالثًا: تنفيذ محطة رفع المياه المنقاه بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة بتكلفة تبلغ 3.9 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ضخ مياه الري وأعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا بتكلفة تبلغ 5.2 مليون جنيه.

وفي مجال تبطين التُرع بمحافظة سوهاج، فقد تشهد ترعة "الجزيرة" أعمال التبطين وتفرعاتها بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، بإجمالي أطوال 21 كليو و100 متر، وذلك بتكلفة 77 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وتشمل ترعة الجزيرة طول 8 كيلو و900 متر، وفرع كوم العرب بطول 2.9 كليو متر، وفرع الجزيرة بطول 3.3 كيلو متر، وترعة سلامون بطول 980 متر، وترعة حمادة بطول 3.2 كيلو متر، وفرع حمادة بطول 1.8 كيلو متر.