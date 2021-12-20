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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير..كليات الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن كليات الذكاء الاصطناعي .

وجاء في التقرير أن كليات الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبرز ذلك من خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ ، والتي تضم أول كلية للذكاء الاصطناعي .

ويحظى التحول الرقمي بدعم غير محدود من الرئيس والذي أكد في أكثر من مناسبة التوسع في دعم الذكاء الاصطناعي .

وكان قد عبر الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، عن عميق سعادته وتقديره لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة.

وأضاف أن حوار السيسي مع الطلاب مثمر للطلاب والرئيس السيسي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أجري حوارًا مع الطلاب واطلع على مقترحاتهم.

الذكاء الاصطناعي كليات الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي توك شو

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