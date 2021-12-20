التأمين الصحي يحقق أرقاما قياسية لصالح المنظومة البيئية ( تقرير تلفزيوني )

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن إنجازات الدولة المصرية بالمنظومة الصحية ، والتي حققت أرقاما قياسية لصالح المنظومة البيئية .

وأوضح التقرير أن هيئة التأمين الصحي حققت إنجازا بالكشف على عدد مواطنين تجاوز الـ 21 مليونا من خلال 36 مستشفى وأكثر من 8 آلاف عيادة شاملة ، وذلك خلال العام الجاري فقط.

وأجرت هيئة التأمين الصحي 2024 ألف عملية جراحية خارج إطار المبادرة ، بالإضافة لفحص 8 ملايين طالب بمرض التقزم بالمدارس الحكومية والخاصة.

وفي سياق متصل ، نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية والفرق الطبية المساعدة بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة في الإسماعيلية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS_Basica Life Support).