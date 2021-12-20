لسوء الأحوال الجوية.. غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية و الدخيلة فجر اليوم الإثنين الموافق ٢٠ ديسمبر 2021 و لحين تحسن الأحوال الجوية، نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد و الاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

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وقد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل أي امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر، ويشمل ذلك الإداريين.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم.

يأتي هذا نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



