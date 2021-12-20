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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري

زيزو لاعب الزمالك
زيزو لاعب الزمالك

يخوض الزمالك لقاءًا هامًا عندما يحل ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، بعد استنئاف الدوري المصري الممتاز، مرة أخرى عقب نهاية منافسات بطولة كأس العرب التى أقيمت في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الانتظام في معسكر مغلق أمس، الأحد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وفضل كارتيرون الدخول في معسكر مبكر قبل مباراة المقاولون العرب بـ48 ساعة للحفاظ على تركيز اللاعبين، قبل أولى مباريات الفريق عقب انتهاء فترة التوقف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، من 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

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