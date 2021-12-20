صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات لتوطين الصناعات

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم /الإثنين/ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات لتوطين الصناعات..وفي شأن رئاسي آخر، نقلت الصحف توجيهات الرئيس بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة وتطوير منظومة الموانئ وفق أرقى المعايير.

كما سلطت الضوء على تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط حول قيادة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عامين مقبلين الجهود الأممية في وضع استراتيجيات وآليات تنفيذية لمنع ومكافحة الفساد.

ونشرت صحف القاهرة، موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على قانون حقوق المسنين، وإعلان انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من الأسمرات.

في التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، وذلك لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستديم ومستقر، بما يصب في صالح خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "قنديل للصلب".

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله "إن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية"، موضحا أن وزيرة التجارة والصناعة عرضت - خلال الاجتماع - أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، خاصةً قطاع الصناعات المعدنية.

وأضافت (الأهرام) أن وزيرة التجارة والصناعة عرضت نتائج التنسيق مع مجموعة "قنديل للصلب" لبحث تعزيز عمليات التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي في قطاع الصناعات المعدنية من خلال إقامة استثمارات جديدة، لتلبية احتياج السوق المحلي من مدخلات الإنتاج كالصناعات الهندسية وقطاع المقاولات وصناعات الأجهزة المنزلية.

وفي شأن رئاسي ثان، نقلت صحيفة (الأخبار) توجيهات الرئيس السيسي، بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار، الأمر الذي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة لهم.

وأوضحت (الأخبار) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي.. حث وجه بتكثيف جهود تطوير المناطق التاريخية القديمة بالقاهرة لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفي شأن رئاسي آخر، نشرت صحيفة (الجمهورية) توجيهات الرئيس بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.



وذكرت (الجمهورية) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، كامل الوزير وزير النقل، وأحمد الشاذلي.. حيث عرض وزير النقل الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطار الكهربائي السريع، إضافة إلى مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصةً تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء "محطة تحيا مصر 1" لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.



وتحت عنوان "مصر تقود الجهود الأممية لمنع ومكافحة الفساد" تناقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تقريرا لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول قيادة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عامين مقبلين الجهود الأممية في وضع استراتيجيات وآليات تنفيذية لمنع ومكافحة الفساد، بحكم رئاسته للمؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقب انتخابه بالتزكية لهذا المنصب من نحو 150 مشاركة.



وأوضحت الصحف أن عبد الشافي تسلم رئاسة المؤتمر الأممي في شرم الشيخ، خلفًا للرئاسة الإماراتية التي مثلها الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات ورئيس الدورة الثامنة، وما لبث إلا أن يعقد اللقاءات الثنائية ويوقع مذكرات التفاهم والتعاون ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية مع العديد من الدول.

وأشارت إلى أن 12 دولة حرصت على لقاء الوزير عبد الشافي وممثلي هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات للاستفادة المشتركة من خبرات هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والخبرات الفنية ودعم وتأهيل الكوادر من خلال أكاديمية مكافحة الفساد الوطنية.



برلمانيا.. أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) و(الوطن) موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسنين.. حيث يهدف مشروع القانون إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.



كما يُمكن المشروع كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، مجالات الاهتمام، سبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.



وفي المجال الصحي.. سلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. حيث أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة الحملة للأطفال المصريين والمقيمين من سن يوم وحتى 5 سنوات ولمدة 4 أيام، بحضور محافظ القاهرة خالد عبد العال، الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة في مصر.



ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.



كما نقلت عن محافظ القاهرة تأكيده أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافة أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.