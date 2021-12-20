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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنجاز علمي عالمي.. سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام.. شاهد

سعودي يخترع حذاء
سعودي يخترع حذاء عسكري مضادا للألغام

اخترع السعودي، سعد الحربي، حذاءً عسكريا «بسطاراً» مضاد للألغام مما يعد إنجازا علميا سعوديا غير مسبوق على مستوى العالم.

 

وفي حديثه لصحيفة «سبق» الإلكترونية قال سعد الحربي إن هذا المنتج تم تصميمه وتنفيذه على مراحل عدة، وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زود بها إذ نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص.

 

 واستخدم المخترع السعودي في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصمم بها الحذاء العسكري بمقاسات متنوعة.

الحذاء السعودي المضاد للألغام 

وأوضح مخترع الحذاء العسكري السعودي: «استغرق هذا العمل، ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، أكثر من 6 أشهر، وعلى إثره تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع». 

 

 ومن المتوقع أن يساهم هذا الاختراع في حل مشكلة عانت منها البشرية من مدنيين وعسكريين منذ سنوات طويلة، كما سيحمي أرواح الناس داخل الحقول المزروعة بالألغام.

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