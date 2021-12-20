نقل النواب: استراتيجية برلمانية حكومية لتطوير منظومة الموانئ تنفيذا للتكليفات الرئاسية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، خاصة فيما متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية".



وطالب " عابد " فى بيان له أصدره اليوم، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية مؤكداً أن تنفيذ هذه التكليفات يحقق مكاسب متعددة لمصر فى مقدمتها تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمي للتجارة العالمية كما يكفل تحقيق الربط بين الشرق والغرب من خلال أهم محور ملاحى على مستوى العالم والمتمثل فى قناة السويس إضافة إلى خدمة ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.

وقال النائب علاء عابد إن ملف تطوير وتحديث الموانئ المصرية يعتبر واحداً من أهم الملفات المدرجة كبند دائم على جدول اعمال اللجنة ولذلك ستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة وستوجه الدعوة للفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الموانئ لحضور اجتماعاتها لوضع استراتيجية برلمانية تنفيذية لتحديث وتطوير الموانئ المصرية تنفيذاً التكليفات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق كامل الوزير كان قد عرض خلال الاجتماع الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.

كما تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطار الكهربائي السريع.



وعرض الفريق كامل الوزير أيضاً مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصةً تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء "محطة تحيا مصر ١" لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.