عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب: استراتيجية برلمانية حكومية لتطوير منظومة الموانئ تنفيذا للتكليفات الرئاسية

علاء عابد
علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، خاصة فيما متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية".


وطالب " عابد " فى بيان له أصدره اليوم، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية مؤكداً أن تنفيذ هذه التكليفات يحقق مكاسب متعددة لمصر فى مقدمتها تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمي للتجارة العالمية كما يكفل تحقيق الربط بين الشرق والغرب من خلال أهم محور ملاحى على مستوى العالم والمتمثل فى قناة السويس إضافة إلى خدمة ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.

 

وقال النائب علاء عابد إن ملف تطوير وتحديث الموانئ المصرية يعتبر واحداً من أهم الملفات المدرجة كبند دائم على جدول اعمال اللجنة ولذلك ستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة وستوجه الدعوة للفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الموانئ لحضور اجتماعاتها لوضع استراتيجية برلمانية تنفيذية لتحديث وتطوير الموانئ المصرية تنفيذاً التكليفات الرئاسية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الفريق كامل الوزير كان قد عرض خلال الاجتماع الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.
كما تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطار الكهربائي السريع.
 

وعرض الفريق كامل الوزير أيضاً مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصةً تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء "محطة تحيا مصر ١" لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

وزير الرئيس السيسي وزير النقل مجلس النواب مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

مفتي جزر القمر: مصر بلد الإيمان والقرآن وتنشر الفكر الوسطي في العالم كله

مصر للطيران: انتظام جميع الرحلات الجوية دون التأثر بالطقس السيئ

إحصائيات وأرقام مهمة من بطولة الدوري قبل استئناف المسابقة

حالة البحر مضطربة جدا.. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: امتداد العواصف الرعدية بالإسكندرية إلى مناطق من شمال الدلتا خلال ساعات

إنجاز علمي عالمي.. سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ