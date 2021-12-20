فحوصات طبية لـ أفشة في معسكر الأهلي بالدوحة

يجري محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة سونار للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على فحص اللاعب بشكل دقيق، للتأكد من جاهزيته التامة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح أفشة راحة سلبية برفقة مجموعة اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب، وذلك للتخلص من الإجهاد قبل الانتظام في التدريبات استعدادًا للقاء السوبر.