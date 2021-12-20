أيمن أشرف يتعافى من إصابته وجاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق سوف يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المران الذي يقام مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أن أيمن خضع لمجموعة من الاختبارات الطبية الدقيقة، واجتاز مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، بعد إصابته في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وأشار إلى أن اللاعب أدى الاختبارات بقوة ولم يشكُ من أي آلام، وبناء عليه تقرر الدفع به في التدريبات الجماعية بداية من مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، حيث توج الأهلي بلقب النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.