علي الصقعبي ..صاحب شهرة عالمية في الكرة الاستعراضية

د. علي الصقعبي اسم أصبح صاحب شهرة عالمية حيث يمتلك موهبة استثنائية في رياضة مهارات الكرة الاستعراضية “ Football freestyle” و هي رياضة تتضمن إتقان مهارات استعراضية بالكرة عالية الدقة و تعتمد على مجهود عضلي و بدني عالي من شأنه يمكن لاعب هذه الرياضة الموهوب اداء مهارات جميلة و رائعة تمتع كل مشاهد لها.

تمكن الصقعبي من اكتساح هذه الرياضة و رفع راية بلاد العرب في الكثير من المحافل الإقليمية والعالمية من خلال احراز مراكز في البطولات او حتى تقديم عروض ممتعة كاكسبو ميلان في ايطاليا و الذي اطلق عليه هناك (نجم الاكسبو) ولاقى اعجاب رواد أكبر معرض بالعالم.

بعد تمكنه من تحقيق انجازات مذهلة تم طلبه ليكون جزء فعال في ادارة هذه الرياضة ليكون مسؤول في الاتحاد العالمي (دبليو اف اف اي) . نجوميته لم تمنعه من ان يبدع بعمله كطبيب بل على العكس فهو طبيب ذو اقبال شديد و حائز على جوائز أبرزها ثاني افضل موهبة على مستوى دول المملكة المتحدة و حالياً يحمل درجة الماجستير في طب الاسنان.

مع هذا لايضيع أي تمرين لاحراز مراكز عالية و ايضا يدير هذه اللعبة كمسؤول ساهم في نهضة هذه الرياضة حيث نظم بطولات عالية المستوى من خلالها اختار لاعبين لكي يمثلون بلدانهم في بطولة العالم.



هذا الاصرار و العزيمة لنشر الرياضة لم يأت من فراغ فهو يعيد مراراً و تكراراً فضل هذه الرياضة على حياته المهنية و العملية. حيث يقول ان التمارين الشاقة اكسبته الصبر عند الاخفاق وعدم الاستسلام فيريد هذا الاثر الطيب في نفسه ان يراه في غيره للابداع و التميز. فقد نجح في ذلك حيث ان نمط حياته يشجع المتابعين ان لا يستسلمو و يسعون لتحقيق احلامهم مهما كانت حياتهم المهنية شاقه وحافلة. اطلالته المميزة تيسر هذه الرسالة السامية حيث لديه الكثير من المعجبين يتخذونه كقدوة ايجابية للنجاح.