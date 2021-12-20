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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة البحر مضطربة جدا.. إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، إغلاق موانئ السويس البحرية  نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وبلغت سرعة الرياح  22 عقدة، والضغط الجوي 1018، وحالة البحر مضطربة جدا، وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. 

 

وشدد محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. 

 

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 4 رحلات دولية من المطارات الاوكرانية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 500 سائح أوكراني الجنسية، وكذلك رحلة واحدة مصرية داخلية .

 

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء السبت الماضي أولى رحلات السياحة الهولندية التابعة لشركة transavia على متنها 143 راكبا في عودة استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انقطاع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

 

واستقبلت إدارة المطار الطائرة طبقا للبروتوكول الدولي ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع وتوزيع الهدايا والورود والشيكولاته على الركاب فى صالات الوصول وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

 

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.

 

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية.

 

على  الجانب الآخر تمكنت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ، من إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وبلكونات وأرصفة وخزانات وسلالم، تعوق تطوير شارع  خالد منصور ببلوكات الأحياء،  شمال  الغردقة.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، أن المدينة  تشهد طفرة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحائها.

 

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