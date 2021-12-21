احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإدلاء بـ بيانات غير صحيحة للقيد بجداول نقابة الإعلاميين

يهدف قانون نقابة الإعلاميين ، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه ، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، علاوة على دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيهما بينهم.



و فى هذا الصدد، ألز القانون أعضاء النقابة بحقوق و واجبات، فى سبيل حصولهم على حقوقهم كاملة ، والتى كفلها لهم القانون، فهم ملزمون أيضا بواجباتهم ، و وضع القانون عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه مخالفتها.

و نصت المادة 88 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بـجداول النقابة المقررة فى هذا القانون.

2- كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة.

3- كل من انتحل صفة إعلامى, أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.



و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى, فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى.



وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.



وفى العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى حددها المحكمة، وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات .

العقوبات التأديبية بالقانون :



1 - الإنذار.

2 - الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3 - المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4 - شطب الاسم من جداول النقابة ، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش .