برلماني: يجب أن تكون الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا إجبارية

طالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بضرورة وضع خطة سريعة لسرعة حصول المواطنين على الجرعات المعززة "الثالثة" من لقاحات فيروس كورونا، للحصول على وقاية وتحصين كامل إزاء المتغيرات الجديدة التي ظهرت في العديد من دول العالم على مدار العامين الماضيين، لاسيما بعد تفشى متحور أوميكرون الذى ظهر في جنوب افريقيا ويختلف في خواصه وأعراضه ومضاعفاته عن النسخ القديمة لفيروس كورونا.

وشدد مهنى في بيان له، أن حصول المواطنين على الجرعة الثالثة لابد أن يكون أمرا إلزاميا، للتصدى لانتشار فيروس كورونا.



وأكد أنه لابد من فرض قيود جديدة مشددة على رحلات الطيران القادمة من البلدان التي بها حالات إصابات كبيرة، مع ضرورة إلزام المواطنين على ارتداء الكمامات بالمناطق الحيوية والعامة، وتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين، حتى نتمكن من السيطرة على انتشار المرض.