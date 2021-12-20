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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  "إنستجرام".
 

و ظهرت منة فضالى مع الفنان اسلام جمال و علقت علي الصورة "بسم الله توكلنا علي الله ..نصيبي و قسمتك ".
 

وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، الذي كان صناعه وأبطاله توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية، ولكنه توقف لعدة أسباب، من بينها تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى التى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة الأخيرة إلى 70%، مما ساعد على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد.

 

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، مارى وجيه، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب.

منة فضالي التواصل الاجتماعي انستجرام سينما مصر

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