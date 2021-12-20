لبحث التعاون والتطورات .. مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي يصل القاهرة ‏ 

وصل إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين " بانكول أديوي" مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي قادما على رأس وفد من إثيوبيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها ملف التعاون و آخر التطورات على الساحة الأفريقية.

‏ومن المقرر أن يلتقي مفوض الشئون السياسة والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين لبحث مختلف قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، والإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي والدور الذي تضطلع به مصر داخل الاتحاد الأفريقي والدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في الاستقرار والأمن في أفريقيا.