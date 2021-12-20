أحدثها صفحة بلغة الإشارة.. الأوقاف تقتحم الفضاء الإلكتروني بـ 31 منصة

طورت وزارة الأوقاف عملها على مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال 31 صفحة وموقعًا وقناة ، أحدثها صفحة لغة الإشارة التي تم إطلاقها اليوم ، وذلك حرصا منها على تبليغ رسالة الإسلام الوسطي باستخدام جميع السبل والوسائل العصرية المتاحة ، تأليفًا وترجمة ونشرًا ، خطابة وندوات ، ووسائل إلكترونية حديثة .

وقالت الوزارة، إن عددًا كبيرًا من هذه الصفحات ينطلق بالعديد من اللغات الأجنبية ، مع تدريب أكثر من ثلاثين ألف إمام وواعظة على الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى الدورات التي لا تنقطع بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، مع وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية والفيديوهات القصيرة الموجهة للأطفال والشباب.



وقالت الوزارة، إنها تسعى إلى مزيد من التطوير في هذا الجانب خلال عام 2022 ن بإنشاء 27 إدارة للتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية .

وأطلقت وزارة الأوقاف، أول صفحة دينية بلغة الإشارة، لخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وستقوم الصفحة ببث ترجمة خطبة الجمعة، وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة، كما ستقدم لاحقًا تعريفًا بالنوابغ والمتميزين منهم، وتتلقى استفساراتهم الدينية وتجيب عليها ، وذلك حتى لا تتخطفهم حسابات جماعات أهل الشر التي تنشئها الجماعات المتطرفة خصيصًا لاجتذاب هذه الفئة.

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