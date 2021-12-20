إصابة رفاييل نادال بـ فيروس كورونا

أعلن نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، المصنف السادس عالميًا، اليوم الإثنين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب نادال عبر حسابه الشخصي “تويتر”: "إنني أمر ببعض اللحظات غير السارة، لكنني متأكد من أنني سوف أتحسن تدريجيًا".

وأضاف: “يجب أن أتحلى بالمرونة بشأن جدول أعمالي، سأحلل خياراتي اعتمادًا على تطور الموقف، وسأبلغ عن أي قرارات تتعلق بالبطولات المستقبلية”.

وكان نادال قد عاد للمشاركة في منافسات التنس بعد غياب أربعة أشهر من خلال مشاركته في دورة أبو ظبي الاستعراضية وخسر أمام البريطاني أندي موراي.

وقال نادال في حسابه على تويتر: "تحياتي جميعاً. أردت أن أعلن بأنه لدى عودتي إلى الوطن بعد المشاركة في دورة أبوظبي، جاءت نتيجتي إيجابية بكوفيد في فحص (بي سي آر) الذي أجريته عند وصولي الى إسبانيا".