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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ بشري كاد يتسبب في خطر.. حريق على متن غواصة حربية إسرائيلية

غواصة من فئة دولفين
غواصة من فئة دولفين

اندلع حريق على متن غواصة من فئة "دولفين" تابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قاعدة بمدينة حيفا.

وحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع أثناء إصلاح عطل فني في غواصة سبق أن تم الإعلان عن خروجها من الخدمة.

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وأوضحت أن سبب الحريق يعود إلى خطأ بشري من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني، مشيرة إلى أن أضرارا "كبيرة نسبيا" لحقت باللوحات الكهربائية داخل الغواصة.

ونقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة على الحدث، أن تصرف عضو الفريق الفني بشكل مناسب حال دون اندلاع حريق أكبر وانتهاء الحادث بشكل أكثر خطورة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات. وأسفر الحريق عن ضرر طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة"، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وذكرت الصحيفة أنه منذ حوالي 4 أشهر أصيب جندي بجروح خطيرة خلال عمل تقني داخل سفينة بحرية، وتسبب حينها ذلك بحريق على متنها، كما وقعت عدة حوادث سلامة أخرى في سلاح البحرية مؤخرا، وفي أعقابها تم فصل قائد "رفيع نسبيا" وتوبيخ آخرين.

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