سيدات طائرة الأهلي يواجه هليوبوليس في الدوري اليوم

يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع فريق هليوبوليس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني لفريق «سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري.

وعقد حمدي الصافي المدير الفني جلسة مع لاعبات «سيدات طائرة الأهلي»، قام خلالها بإسداء العديد من التعليمات الفنية، وشرح الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها أمام فريق هليوبوليس.

وكان فريق «سيدات طائرة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الجزيرة بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.