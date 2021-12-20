الصغرى 8 .. الأرصاد : طقس الغد بارد نهارا وقارس ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة 30%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.



وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

ادفو 19 11

أبوسمبل 21 11

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 28 19

المدينة 22 10

الرياض 25 11

المنامة 25 19

أبوظبي 28 19

الدوحة 29 20

الكويت 21 09

دمشق 12 06

بيروت 18 14

عمان 09 06

القدس 10 07

غزة 16 11

بغداد 17 07

مسقط 26 22

صنعاء 25 08

الخرطوم 28 16

طرابلس 16 08

تونس 16 07

الجزائر 17 08

الرباط 24 14



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 01 06-

إسطنبول 07 01-

إسلام آباد 17 07

نيودلهي 22 08

جاكرتا 29 24

بكين 09 04-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 13 05

أثينا 10 04

روما 14 05

باريس 05 04-

مدريد 15 07

برلين 02 01-

لندن 06 01

مونتريال 04- 05-

موسكو 15- 22-

نيويورك 07 02

واشنطن 09 02

نواكشوط 29 18

أديس أبابا 24 09