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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

أغرب القوانين
أغرب القوانين

تسن بعض الدول حول العالم العديد من القوانين واللوائح والتي تعمل على إعداد النظام وتكفل راحة وسلامة مواطنيهم وأمنهم إلا أن بعض الدول تسن قوانين تكاد غير مألوفة بالنسبة للدول الأخرى والتي كان من أبرزها منع استخدام المرحاض ليلا وكذلك الموت داخل البرلمان والجلوس على السلم.

أغرب القوانين حول العالم 

غير مسموح لأي شخص أن يشرب من حليب بقرة يربيها شخص آخر في حظيرته، وإذا كنت من هواة التنظيف فإنه غير مسموح في تكساس أن تنظف وجهات المباني باستخدام الريشة لإزالة الغبار.

يحظر مضع العلكة في سنغافورة ويتم تغريم الشخص الذي يتناول العلكة مخالفا للقانون، فالبعض يعتقد أنها مضرة بالصحة والبيئة.

الهند
في ولاية كيرالا، تطبق ضريبة الدهون، وتم تعيين نسبة 14.5% على البرجر والبيتزا في المطاعم لمنع المواطنين من الزيادة في الوزن خوفا على صحتهم.

الصين
العقاب بالبازلاء، ونشرت إحدى الفتيات صورة لركبتيها بعد عقابها في أحد المدارس الصينية بالركوع على حبات البازلاء المجمدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اغرب القوانين حول العالم من خلال الفيديوجراف التالي.

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