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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل فاركو في مواجهة المصري البورسعيدي

فاركو
فاركو

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد عوض .

خط الوسط : عزمي غومه _ أحمد الصغيري _  سوكاري _ محمود جهاد.

خط الهجوم :  رزقي حمرون _ هشام فتح الله _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ جابر كامل _ محمود عماد _ أحمد البحراوي _ أحمد شريف _ ايريك ايوك _ على بهيج _ ياسين مرعي _ علاء سلامة.

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