محمد العرابي: إنشاء مصر سد تنزانيا علامة في قلوب وأذهان الشعوب الإفريقية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن التعاون بين مصر وتنزانيا يعتبر امتداد للسياسة المصرية الواعية والحريصة على التنمية فى إفريقيا.

وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإستراتيجية التي تقوم بها مصر تعتبر مقاربة هامة جدا تطغي على العلاقة المصرية الإفريقية علاقات إيجابية جديدة، موضحا أنها سترسي أسلوب جديد وهو التعامل مع الدولة الإفريقية ورفع كفاءتها وخدمتها من ناحية إنتاج الطاقة.

وتابع أن التعاون المصرى مع الدول الإفريقية امتد إلى دول أخرى، مثل جيبوتي وكينيا، لافتا إلى أنه الأسلوب الأمثل فى العمل بالنسبة لإفريقيا.

وأشار إلى أن مشروع السد الذى يقيم الأن فى تنزانيا يعتبر علامة فى قلوب وأذهان الشعوب الإفريقية كلها، خاصة تنزانيا.