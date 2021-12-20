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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي بولاق الدكرور على رأس قائمة جديدة مرشحة لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

تقدمت قائمة جديدة بأوراقها للترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، برئاسة محمد إبراهيم سالم رئيس نادي بولاق الدكرور اليوم الإثنين، قبل ساعات من غلق باب القيد.

 

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الكرة مطلع العالم المقبل.

 

وجاءت أسماء القائمة كالتالي:

محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور  

محمد حسني سوهاج

محمد حسن عضو طهطا

مؤمن زكريا لاعب سابق

أسامة البلم لاعب كرة سابق

نيفين عتمان  دجلة

مصطفي خليفة  لاعب سابق

اسلام عبد رب النبي لاعب سابق

حامد أبو الدهب.

 

والقائمة البديلة:

نجلاء شبل.

 

 

وأغلق في الرابعة من عصر اليوم، باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل ، حيث تقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان أحدهما تقدمت أمس برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.


فيما تقدم اليوم القائمة الثانية وتضم : محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.


ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

نتخابات اتحاد الكرة محمد إبراهيم سالم رئيس نادي بولاق الدكرور نادي بولاق الدكرور اتحاد الكرة

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