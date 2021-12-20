وزير المالية : انخفاض الدين العام لـ 83% نهاية 2020 .. ونواب : الدولة اتخذت خطوات جريئة لإدارة منظومة الديون.. ونسعى لمجابهة العجز بالميزان التجاري

برلماني:

ارتفاع قيمة الصادرات لـ34 مليار دولار أهم أسباب انخفاض الدين العام

إبراهيم نظير:

الدولة لديها استراتيجية فعالة لإدارة الديون لزيادة موارد الموازنة

برلماني :

إنخفاض الدين العام لـ83% إنجاز يحسب للقيادة السياسية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن متوسط زيادة الدين في دول العالم الغنية خلال جائحة كورونا وصل إلى 20% زيادة، معقبا: "في الدول مثل مصر متوسط الزيادة 15%".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "في 30 يونيو عام 2016 كان الدين العالم لمصر يمثل 108% من الناتج المحلي"، متابعا: "في 30 يونيو عام 2018 وصل الدين العام إلى 98%".

وأشار: "في 30 يونيو عام 2019 وصل الدين العام إلى 90.4% من الناتج المحلي"، مردفا: "الدين العام لمصر في تناقص ملحوظ منذ عام 2018 ، ومع حلول عام 2020 انخفض الدين العام إلى 83% وكان من المتوقع أن تقل النسبة عن هذا الرقم ولكن نتيجة ظهور وباء كورونا وتأثر القطاع السياحي والصناعي كثيرا.



وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،: "الكثير من دول العالم تعاني من ارتفاع فاق 30% في الدين العام نتيجة أزمة كورونا".

وفي هذا الإطار ثمن نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في إدارة الديون بشكل فعال من خلال البحث عن سبل وأفكار غير تقليدية لزيادة الفائض الأولي بالموازنة العامة مما ينعكس بالإيجاب علي مصلحة المواطن.

في البداية، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري أثبت قوته ونجاحه خلال جائحة كورونا مقارنة بالعديد من الدول التي انهار اقتصادها نتيجة عدم قدرتها علي تحمل تداعيات هذه الأزمة، لافتا إلي أن ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد القومي خير شاهد علي ذلك.

وعن انخفاض الدين العام للدولة لـ 83% بنهاية 2020، أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة لديها استراتيجية متكاملة في إدارة الديون حيث كانت أهم ملامحها هي العمل علي إيجاد تنوع في موارد الموازنة العامة من أجل زيادة الحصيلة المالية مما يسهم في مجابهة أي نوع من العجز بها.

وأشار عضو لجنة الخطة، إلي أن إتباع سياسة ترشيد النفقات وتوجيه الدعم بشكل دائم للملفات ذات الأكثر أولوية في الاستحقاق ساهم في تخفيف الكثير من الأعباء المعيشية للمواطنين، مشيدا بامتلاك الدولة حٌسن الإدارة المالية.

واختتم النائب حديثه، قائلا : كما أن اتجاه الحكومة في توطين الصناعة المحلية ورفع قيمة الناتج المحلي يدعم استمرارية تحقيق مؤشرات عالية تتجه نحو الانخفاض لا سيما أن هذا الأمر يعمل علي تقليل حجم الاستيراد.

ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك إعتقاد خاطئ من المواطنين أن المشروعات القومية التي تطلقها الدولة لتنمية جميع القطاعات، ستسهم في زيادة الديون الخارجية ولكن في الحقيقة أن هذه المشروعات قائمة التمويل ذاتيا، معقبا " المشروع بيتعمل له لدراسة يسد نفسه بنفسه دون خسائر".

و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد" أن هناك إنخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام وذلك نتيجة الإجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السياسية في هذا الشأن أهمها تحقيق فائض أولي من موازنة العام الماضي لأكثر من 105 مليار جنيه مما يوضح مساعي الدولة في هذا الملف.

وعن أهم الأسباب التي أدت إلي إنخفاض الديون، لفت عضو مجلس النواب، إلي إرتفاع معدل نمو الصادرات لتصل قيمتها لـ 34 مليار دولار وذلك نتيجة تطبيق توجيهات الرئيس السيسي في توطين الصناعة والعمل علي خطة غزو المنتج المحلي للأسواق العالمية لا سيما بالقارة الافريقية.

وتابع النائب حديثه، قائلا : موازنة العام الحالي 2020-2021 بلغت تريليون و108 مليارات جنيه ومن المستهدف تخطيها 2 تريليون بالعام المالي المقبل.

فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن المشروعات القومية التي يجرها تنفيذها في الوقت الراهن بالفعل نجني ثمارها علي أرض الواقع وذلك لما لها من تأثير فعال استطاع المواطن أن يلمسه علي أرض الواقع وفي حياته اليومية.

و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إنخفاض الدين العام للدولة ليصل إلي نسبة 83% يعد إنجازا يحسب للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، معقبا " الدولة بتسدد ديون من الستينات وليس لفترة قريبة " حيث انتهجت خطي جريئة من أجل إنهاء أي نوع من العجز بالموازنة العامة.

و لفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن الفترة الراهنة تشهد تدفق ملحوظ للإستثمارات بالدولة سواء داخلية نتيجة دعمها لصغار الصناع والمستثمرين أو خارجية فيما يتعلق بتهيئة بيئة جاذبة للإستثمار الأجنبي مما دعم زيادة موارد وإيرادات الدولة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : من المؤكد أن تنخفض هذه النسبة بشكل أكبر الفترة القادمة ويتم تحقيق الأهداف المنشودة ضمن رؤية مصر 2030 و التنمية الشاملة المستدامة.