أخبار التكنولوجيا.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. ومواصفات أقوى هاتف للفئة للمتوسطة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

نصحت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة التحديث الفورى لهواتفهم إذا كانوا يستخدمون تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Microsoft Teams ، وذلك بعد حدوث عدد من المشكلات للمستخدمين منعتهم من الاتصال بأرقام الطوارئ.



حصل هاتف OnePlus Nord 2 CE 5G على شهادة الاعتماد من وكالة BIS للهواتف الذكية، تمهيدا لإطلاقه خلال الأيام المقبلة من شركة وان بلس الصينية، حيث يعتبر أقوى وأفضل هاتف للفئة المتوسطة في الربع الأول من العام المقبل 2022 .



كشفت شركة فيفو الصينية عن عدد من مواصفات هاتفها iQOO U5 القادم ، والمخصص للفئة الشبابية والمتوسطة بإمكانات كبيرة وسعر مناسب ، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اعتماده من قبل وكالة 3C في الصين.



حقق هاتف Moto Edge S30 رقما قياسيا في مبيعات شركة موتورولا ، حيث تجاوزت طلبات الحجز المسبق للهاتف 170 ألف طلب، منذ الإعلان عن الهاتف منذ أيام قليلة، كما أن الشركة ستقوم بطرحه للبيع غدا في المتاجر وفروع الشركة في الأسواق الصينية.



كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S22 Ultra أو Galaxy S22 Note الرائد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذى سيتم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف Galaxy S22 سيأتى بإمكانات كاميرا غير مسبوقة في أى هاتف ذكي، ومن المقرر أن يصدر الهاتف في بداية شهر يناير المقبل.