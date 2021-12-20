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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: "المجلس التنسيقي" يقضى على تضارب قرارات السياستين النقدية والمالية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال سمير رؤوف، المحلل المالي والاقتصادي؛ إن القرار الجمهوري بتشكيل مجلسا تنسيقيا بين السياسات المالية والنقدية؛ قرارا هاما وتأخر اصدار منذ اندلاع الموجة الأولي لجائحة فيروس كورونا في فبراير 2019.


أضاف " رؤوف" لـ صدي البلد، أن القرار الجمهوري يعني توحيد كافة السياسات المالية والنقدية والتي كانت في بعض الفترات قد تكون متضاربة فالسياسات النقدية كانت تتوجه للحصول علي تسهيلات ائتمانية ومالية باعتبارها أحد أولويات تدبير التمويل والسيطرة علي الفجوات التمويلية، بينما السياسات الاقتصادية التي تتبعها وزارة المالية كانت تتبني سياسات تقشفية لترشيد الانفاق العام و انتهاج سياسات ضريبية علي الاسواق المالية و التجارية.

البنك المركزي: 70.7 مليار دولار وارادات مصر السلعية في العام المالي الماضي

تشكيل واختصاصات المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي


أوضح أن تشكيل اعضاء من المجلس من اصحاب الخبرات و المسئولين عن ملفات البنك المركزي المصري والسياسات الاقتصادية بوزارتي المالية والتخطيط؛ من شأنه الاسهام في تحقيق التناغم في الرؤي والافكار لتحسين الوضع الاقتصادي وضبطه لمواجهة حالات الركود التي تشهدها الاسواق الدولية حاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا.


اوضح ان المجلس ملتزم امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم تقارير دورية عن اعماله وقراراته وهو ما يعني ان كافة الاجراءات والقرارات ستكون محل متابعة شخصية من الرئيس نفسه.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات السابقة قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و3 أعضاء من البنك المركزي المصري علي رأسه طارق عامر محافظ البنك و نائبيه جمال نجم و رامي أبو النجا، و عضويتين من وزارة المالية علي رأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ونائبه لشئون السياسات المالية الكلية، أحمد كجوك و الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية و 3 أعضاء من أصحاب الخبرة منهم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق و محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر و حسام عيسي نائب رئيس الوزراء الاسبق.


وجاء تشكيل المجلس بغرض التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتي طرفها البنك المركزي المصري و الحكومة وهو ما يتضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد خصوصا في أوقات الأزمات.
 

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