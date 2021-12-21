سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 21-12-2021

استقر سعر الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-12-2021، بعد تراجعه أمس بمتوسط جنيهين اثنين بمحلات الصاغة أمس.

وبحسب موقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة في سوق الذهب نحو 901 جنيها مقارنة بـ 903 جنيهات أمس بفارق جنيهين.

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو788 جنيها مقابل 790 جنيها أمس بفارق 2 جنيه.



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 675 جنيها مقارنة بـ 677 جنيها أمس بفارق جنيهان



ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 525 جنيها مقابل 527 جنيها أمس بفارق جنيهان.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.01 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 900.6 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

