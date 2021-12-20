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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا لقاتل جارته العجوز بـ بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمه جنايات بني سويف برئاسه المستشار حسام محمد الصياد  رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد الحسيني علي، وحسن رشد  راغب، وأمانة سر أحمد محمد عبدالعظيم، وبإجماع الأراء وبعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية، حضوريا بمعاقبه ميلاد غالي حنا غالي، 26 عاما من قرية بنى عتمان التابعة لمركز الواسطى، بالإعدام شنقا والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة التى أقامها أهلية المجنى عليها القتيلة تريزا عوض 42 سنة ربة منزل مقيمة بنفس القرية .

 

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وكانت النيابة العامة بمحافظة بني سويف فى 2 مارس 2021 اتهمت المتهم ميلاد غالي 26 سنه عامل بشركه بقرية  بني عثمان بمركز الوسطى بقيامه  بقتل المجني عليها تريزا عوض عبدالملاك  عمدا من دون سبق واصرار بسبب مروره بضائقة مالية واكدت التحقيقات فى النيابة العامة والتى استمعت لها المحكمة ان المجنى عليها كانت تقيم فى منزلها بمفردها وان المتهم تحين الفرصة والدخول الى منزلها بعد ان تاكد من عدم وجود اقارب لها معها وما ان شاهدها داخل المنزل اطبق على جسدها وكتم نفسها نفسها بيده وضغط على راسها بالاخرى فحاولت المجنى عليها الفرار منه فتتبعها بجلباب وقام بكتم نفسها حتى خارت قواها وفاضت روحها وعادت الى بارئها وقام بسرقة 2000 جنه من منزلها وخرج مسرعا من المنزل

وكانت محافظة بني سويف، شهدت جريمة فى مارس 2021  قتل بشعة قام فيها المتهم بالغدر، وقام بقتل جارته  لسرقتها التي لم تشك فيه للحظة وفر هاربا وعلى الفور قامت اجهزة الامن برئاسة اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بالقاء القبض على المتهم والذى اعترف بمروره بضائقة مالية قام على اثره بالدخول الى منزل القتيلة بعد ان تاكد من عدم وجود احد معها بالمنزل وقام بخنقها وكتم نفسها وقام بسرقة مبلغ مالى وفر هاربا .

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