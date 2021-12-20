أخبار السيارات| فورد تعلن عن مجموعة نقل الحركة لشاحنة لايتنينج F-150 موديل 2023.. سيتروين تكشف عن السيارة الشاطئية "آمي buggy" للسفاري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أكدت شركة فورد موتورز المواصفات الفنية لشاحنة البيك اب فورد لايتنينج F-150 موديل 2023 التي تأتي بحزمتين من البطاريات الليثيوم أيون.

كشفت سيتروين الفرنسية عن مفهومها الجديد للسيارات صغيرة الحجم المناسبة للشواطئ والمتنزهات، وهي سيارة سيتروين آمي buggy صغيرة الحجم وبإمكانيات للطرق الوعرة والغير ممهدة.

كشفت شركة لكزس، الذراع الأكثر فخامة لشركة تويوتا موتورز الأم، عن تفاصيل طرازها الكهربائي الخاص من خط إنتاج RZ.

أعلن ألبرت بيرمان، كبير مهندسي شركة هيونداي وكيا الكورية عن تقديمه استقالته مع بقائه كمهندس استشاري فقط للشركة.

كشفت شركة لاند روفر عن فئة تجهيز جديدة ستقدمها في طرازها رينج روفر موديل 2023 وهو فئة الـ SV التي تقدم 1.6 مليون نمط تخصيص مختلف حسب طلب العميل ويمكن تغيير الألوان ومجموعة النقل وشكل المقصورة الداخلية بناء على رغبات المشتري.

كشفت بورشه الألمانية عن نموذج أولي لسيارة ستشارك في سباقات لومان 24 ساعة بفرنسا عام 2023.

بدأت منصات hulu و iTunes في عرض لأولى حلقات مسلسل سيت كوم ساخر تدور أحداثة بالكامل عن شركات السيارات يحمل اسم"أمريكان أوتو"، ومن إنتاج قناة NBC الأمريكية التي من المقرر أن تعرضه على قناتها التليفزيونية بدءًا من 4 يناير المقبل.

تخطط شركة ريفيان الناشئة لمزيد من التوسعات، مع ضخ 5 مليارات دولار لإقامة منشأة صناعية جديدة بولاية جورجيا تكون مخصصة لإنتاج المركبات الكهربائية مع التوسع في تشكيلة منتجاتها التي تقدمها، للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.