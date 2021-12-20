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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فورد تعلن عن مجموعة نقل الحركة لشاحنة لايتنينج F-150 موديل 2023.. سيتروين تكشف عن السيارة الشاطئية "آمي buggy" للسفاري

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

 

 

 

لأول مرة تغير سياساتها.. فورد تعلن عن مجموعة نقل الحركة لشاحنة لايتنينج F-150 موديل 2023

أكدت شركة  فورد  موتورز المواصفات الفنية لشاحنة البيك اب فورد لايتنينج F-150 موديل 2023 التي تأتي بحزمتين من البطاريات الليثيوم أيون.

 

سيتروين تكشف عن السيارة الشاطئية "آمي buggy" للسفاري

كشفت  سيتروين  الفرنسية عن مفهومها الجديد للسيارات صغيرة الحجم المناسبة للشواطئ والمتنزهات، وهي سيارة سيتروين آمي buggy صغيرة الحجم وبإمكانيات للطرق الوعرة والغير ممهدة.

 

أقوى من تويوتا BZ4X.. لكزس تكشف تفاصيل طراز RZ450e موديل 2023

كشفت شركة  لكزس، الذراع الأكثر فخامة لشركة تويوتا موتورز الأم، عن تفاصيل طرازها الكهربائي الخاص من خط إنتاج RZ.

 

أحدث ثورة في هيونداي.. استقالة ألبرت بيرمان رئيس قسم التطوير

أعلن ألبرت بيرمان، كبير مهندسي شركة هيونداي  وكيا الكورية عن تقديمه استقالته مع بقائه كمهندس استشاري فقط للشركة.

 

لاند روفر تكشف عن فئة الـ SV لطراز رينج روفر 2023

كشفت شركة  لاند روفر  عن فئة تجهيز جديدة ستقدمها في طرازها رينج روفر موديل 2023 وهو فئة الـ SV التي تقدم 1.6 مليون نمط تخصيص مختلف حسب طلب العميل ويمكن تغيير الألوان ومجموعة النقل وشكل المقصورة الداخلية بناء على رغبات المشتري.

 

بورشه تكشف عن نموذج أولي لسيارة سباق تشارك في لومان 24 ساعة سنة 2023

كشفت  بورشه  الألمانية عن نموذج أولي لسيارة ستشارك في سباقات لومان 24 ساعة بفرنسا عام 2023.

 

بالفيديو.. NBC تعرض سيت كوم عن السيارات "أمريكان أوتو" 4 يناير المقبل

بدأت منصات hulu و iTunes في عرض لأولى حلقات مسلسل سيت كوم ساخر تدور أحداثة بالكامل عن شركات السيارات يحمل اسم"أمريكان أوتو"، ومن إنتاج قناة NBC الأمريكية التي من المقرر أن تعرضه على قناتها التليفزيونية بدءًا من 4 يناير المقبل.

 

باستثمار 5 مليارات دولار.. ريفيان: مصنع جديد لصناعة المركبات الكهربائية 2022

تخطط شركة ريفيان  الناشئة لمزيد من التوسعات، مع ضخ 5 مليارات دولار لإقامة منشأة صناعية جديدة بولاية جورجيا تكون مخصصة لإنتاج المركبات الكهربائية مع التوسع في تشكيلة منتجاتها التي تقدمها، للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

اخبار السيارات اخبار السيارات فورد سيتروين

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