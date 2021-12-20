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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة الرجاء.. موسيماني يجتمع مع لاعبي الأهلي بالدوحة

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع لاعبيه منذ قليل بفندق الإقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

 

ومن المقرر أن يغادر الفريق الأحمر بعد قليل لخوض المران الرئيسي قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها الأربعاء في السوبر الأفريقي.

 

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً مع لاعبيه في المعسكر المغلق بالدوحة لحثهم علي الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية علي التوالي.

 

وكان الخطيب الذي يتولي مهام رئيس البعثة بالدوحة، آجل اجتماعه بلاعبي الفريق لحين إكتمال القوام الرئيسي بانضمام لاعبي المنتخب الوطني محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف بجانب علي معلول وذلك بعد إنتهاء بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

 

وتحدث الخطيب بكلمات قليلة للاعبيه في حضور الجهاز الفني عن ضرورة الفوز باللقب لإسعاد الجماهير سواء في مصر أو الجالية بالدوحة التي أحسنت استقبالهم بدءاً من المطار وحول الفندق ولولا الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا لتواجدوا في التدريبات.

 

وأكد الخطيب للاعبيه أن جماهير الأهلي سوف تتواجد في المدرجات بعد غد بكثافة وستدعمهم بكل قوة والدور عليهم أن يقدموا كل ما في وسعهم لإسعادهم، وأن يتوج مجهود الجميع بالفوز بلقب السوبر الأفريقي، وقال بيبو:" كرة القدم لا تعترف سوى بالمجهود والتركيز واللعب بمنتهى الجدية.. الرجاء البيضاوي فريق كبير وصاحب تاريخ عظيم ".

 

وأضاف:" كرة القدم بها كل شئ وتعطي من يستحق ويجب عليكم اللعب باسم ناديكم وان تستمروا في تحقيق الإنجازات التي ستكتب في تاريخ القلعة الحمراء "، وشدد الخطيب علي أن لائحة الفريق تمنحهم مكافأة كبيرة حال الفوز باللقب وهو يدرك أن تفكير لاعبيه ليس بهذا الشكل ولكنهم يبحثون عن كتابة تاريخ لهم ولناديهم.

 

كان مجموعة اللاعبين الدوليين قد انضموا لمعسكر الأهلي بالدوحة خلال الساعات الماضية وخضعوا لتدريبات استشفائية وفحوصات طبية لتحديد موقفهم من مواجهة الرجاء.

 

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني، الجهاز المعاون ومدرب الأحمال كابيللو رانجواجا، وضع برنامج خاص باللاعبين بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

 

بيتسو موسيماني العاصمة القطرية الدوحة الرجاء البيضاوى المغربى السوبر الإفريقي محمود الخطيب حمدي فتحي

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