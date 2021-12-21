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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ورادات الأدوية ترتفع لـ 2.114 مليار دولار في العام المالي الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت واردات الأدوية لمصر من الأسواق الخارجية بنهاية العام المالي الماضي إلى 2.114 مليار دولار بمعدل 414 مليون دولار عن العام المالي قبل السابق، إذ سجل وقتها 1.7 مليار دولار.

وقال تقرير صادر عن  البنك المركزي المصري  إن دول الاتحاد الأوروبي استحوذت على المرتبة الأولي في حجم واردات الأدوية لمصر بنهاية العام المالي الماضي، مسجلة 1.42 مليار دولار مقابل 88.6 مليون دولار.

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وبلغت واردات الأدوية من  الدول الأوروبية الأخرى لمصر نحو 454.2 مليون دولار مقابل 494.9 مليون دولار في العام المالي السابق.

ووصلت واردات الأدوية لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48.9 مليون دولار بزيادة بلغت 12.6 مليون دولار عن العام المالي قبل الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة ضمن البلدان الموردة للدواء في مصر.

وبلغت ورادات الدواء من الدول العربية بنهاية العام المالي الماضي نحو 146.9 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار في العام المالي قبل الماضي.

ووصلت واردات الأدوية لمصر من دول آسيا لـ 130.6 مليون دولار في العام المالي 2020/2019 مقابل 115.9 مليون دولار في العام المالي قبل الماضي.

ووصلت واردت الدواء من الدول الأخرى 16.3 مليون دولار في العام المالي الماضي مقابل 24.9 مليون دولار. 

 

وارادات الأدوية الأسواق الخارجية مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي

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