تأجيل محاكمة قاتل ابنه في المعصرة لـ 17 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، تاجيل محاكمة سائق قتل نجله في القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة لجلسة 17 يناير.
كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد قررت إيداعه ، تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالعباسية لمدة 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.
وكشف أمر إحالة المتهم "خميس .ع" سائق إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه كريم خميس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانه لمثلث في اعتياده علي سبه وقذفه وأخذ يتدبر سبيلاً لمبتغاه حتي استقر علي الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات فرسم مخططا اجراميا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره وما أن ألقي نجله مستغرقا في نومه استغلها للقضاء عليه وتجسيدا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازما حول عنقه أداة بطشه المار بياناتها لخنقه جاثما بركبته علي صدره لأحكام السيطره حتي حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها محدثا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، كما أحرز أداة شال مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص.
وأكدت الشاهدة الأولي شيماء إبراهيم طبيبة بشرية بالمركز الصحي الحضري، أن المتهم حضر إلى مقر عملها وادعاءه زوراً ان نجله المجني عليه متوفي وفاة طبيعية، وبالانتقال لمكان تواجد جثمان الأخير لاحظت إصابة بالجبهة اليمنى لعنقة على شكل حز، وتبين أن في الوفاة شبهه جنائية، مضيفة أنها قامت علي الفور بإبلاغ جهات البحث لضبط المتهم .
وأوضحت الشاهدة الثانية هبة محمد عبد اللطيف بتشاجر نجلها المجني عليه معها ونجلتها الأخرى الشاهدة الثالثة بسبب رغبته في الحصول على نقود منهما، وعلى إثر ذلك قامت بإبلاغ زوجها المتهم باعتزامها على مغادرة المنزل وبرفقتها نجلتها خوفا من بطش نجلها المجني عليه، إلى أن نمى علمها من أهالي المنطقة محل الواقعة بقيام زوجها بقتل نجلها بسبب سوء سلوكه واعتياده على السب والقذف.