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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة قاتل ابنه في المعصرة لـ 17 يناير

أرشيفية
أرشيفية

قررت  محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، تاجيل محاكمة سائق قتل نجله  في القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة  بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة لجلسة 17 يناير.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد قررت إيداعه  ، تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالعباسية لمدة 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

عقدت  الجلسة  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم "خميس .ع" سائق إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه كريم خميس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منه جراء لما لقاه منه من إهانه لمثلث في اعتياده علي سبه وقذفه وأخذ يتدبر سبيلاً لمبتغاه حتي استقر علي الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات فرسم مخططا اجراميا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره وما أن ألقي نجله مستغرقا في نومه استغلها للقضاء عليه  وتجسيدا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازما حول عنقه أداة بطشه المار بياناتها لخنقه جاثما بركبته علي صدره لأحكام السيطره حتي حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها محدثا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، كما أحرز أداة شال مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص.

وأكدت الشاهدة الأولي شيماء إبراهيم طبيبة بشرية بالمركز الصحي الحضري، أن المتهم حضر إلى مقر عملها وادعاءه زوراً ان نجله المجني عليه متوفي وفاة طبيعية، وبالانتقال لمكان تواجد جثمان الأخير لاحظت إصابة بالجبهة اليمنى لعنقة على شكل حز، وتبين أن في الوفاة شبهه جنائية، مضيفة أنها قامت علي الفور بإبلاغ جهات البحث لضبط المتهم .

وأوضحت الشاهدة الثانية هبة محمد عبد اللطيف بتشاجر نجلها المجني عليه معها ونجلتها الأخرى  الشاهدة الثالثة بسبب رغبته في الحصول على نقود منهما، وعلى إثر ذلك قامت بإبلاغ زوجها المتهم باعتزامها على مغادرة المنزل وبرفقتها نجلتها خوفا من بطش نجلها المجني عليه، إلى أن نمى علمها من أهالي المنطقة محل الواقعة بقيام زوجها بقتل نجلها بسبب سوء سلوكه واعتياده على السب والقذف.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة سائق قتل نجله جنايات المعصرة القاهرة

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