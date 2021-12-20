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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني يستعيد ذكريات الطفولة بصورة نادرة.. شاهد

صدى البلد

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزى، صورة له  من ذكريات الطفولة، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهر  الننى فى الصورة وهو يضع يديه على كأس ، وعلق على الصورة بوضع ايموشن الضاحك . 

وأكدت وسائل إعلام بريطانية، رغبة أحد الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع محمد النني نجمنا المصري المحترف فى صفوف أرسنال،و الذي يعاني من عدم المشاركة أساسيا مع ناديه الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن النني يعتبر هدفا من أهداف نيوكاسل الرئيسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق في يناير المقبل.

ويسعى نيوكاسل لإجراء حملة انتقالات "طارئة" في يناير، لانتشال الفريق من قاع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بفارق 3 نقاط عن منطقة الأمان.

وأشعل خبر استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي وكالات الأنباء قبل أسابيع، وبدأت مواقع كرة القدم والجماهير، على حد سواء، التنبؤ بالنجوم الذين سيرتدون القميص الأسود والأبيض.

وقد يبدأ النادي الإنجليزي بحملة التعاقد مع النجوم الجدد، في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

محمد النني الدوري الإنجليزي منتخب مصر

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