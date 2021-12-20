غدا.. حفل مسابقة "الكاريكاتير والمقال" بالهيئة الوطنية للصحافة

تحتفل الهيئة الوطنية للصحافة ظهر غدا الثلاثاء، بتوزيع الجوائز لمسابقة ( الكاريكاتير والمقال ).

وكانت أقامت الهيئة الوطنية للصحافة مسابقة الكاريكاتير والمقال، وسيتم عقد احتفالية غدا الثلاثاء بمقر الهيئة لتوزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين وتكريم لجنة المحكمين فى المسابقة.

وكان اعتمد الشهر الماضى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيثيات الاختيار لأعمال الفائزين في المسابقة التي أطلقتها الهيئة ( مسابقة الكاريكاتير والمقال ) حيث قامت اللجان بإرسال الحيثيات مع الأعمال الفائزة والتي تضمنت الآتي :



أولاً: المقال الساخر



الفائز الأول: (أمير إبراهيم لاشين – الأخبار)

عن مقال بعنوان (لاء يا طارق) وحيثيات لجنة التحكيم (أنه يرسم بقلمه صوراً ساخرة تجعل القارئ يبتسم من طرافة الموقف كما يتمتع بأسلوب سلس تدعمه قدرة نسبية على استخدام المفردات وتوظيفها لخدمة ما يقصده ويسعى لتوصيله للقارئ ومن الواضح أنه خفيف الظل بطبيعته وهى صفة إذا توافرت لدى شخص فإنها تجعل منه مشروع كاتب ساخر جيد لا تنقصه إلا القراءة والاطلاع والتمكن من أدوات اللغة والاستفادة كلما أمكن من إنتاج أساتذتنا الكتاب الساخرين).

الفائز الثاني: (هشام أحمد مبارك – الأخبار)

عن مقال (أكتب لكم من داخل مطعم فول) وحيثيات اللجنة أنه قاص وله محاولات في كتابة القصة مما أهله لاقتحام هذا المجال الصعب في الكتابة الساخرة، ولعله أفضل كثيراً من غيره لأن محاولته جيدة لا ينقصها إلا مزيد من الخبرة يمكن اكتسابها بمرور الوقت وهو يملك محصولاً لغوياً يساعده على جذب اهتمام القارئ خاصة أنه استطاعة تطويع الكلمات واستخدامها في مواضع تجعل منها أقرب إلى المفردات الساخرة وقد نجح في تحقيق ذلك).

الجائزة الثالثة: حجبت وذكرت لجنة التحكيم بأنها لم تجد من يستحق الجائزة الثالثة



ثانياً: المقال التحليلي

ذكرت لجنة التحكيم أنه في ضوء إختيار المقالات التي تحمل عمقاً في الفكر وأفكاراً مبتكرة فضلاً عن اللغة العربية السليمة والتعبير الرصين وقد تم اختيار ثلاث مقالات للفوز كالتالي:

الفائز الأول (صبحى مجاهد – روزاليوسف )

عن مقال بعنوان (استراتيجية السيسي... ميلاد جديد لحقوق الإنسان) وحيثيات الاختيار حسب اللجنة أن المقال يعالج قضية مهمة تمثل تعبيراً عن ملامح الجمهورية الجديدة في مصر بقيادة الرئيس السيسى والتي تعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف حقوق الانسان بمفهومه الشامل، وتميز الكاتب بالوضوح وترتيب الأفكار وطرح الحجج واستخلاص الدلالات وهو ما يعكس قوة وأهمية المقال.

الفائز الثاني: (محمود سيف الدين – وزارة الثقافة)

عن مقال (حياتك أهم ... هل يفعلها صلاح) وحيثيات اللجنة في اختيار المقال هو أهمية الموضوع والمتعلق بالهجرة غير الشرعية التي باتت ظاهرة عالمية تؤرق البشرية خاصة مع تزايد ضحاياها وتناول الكاتب القضية من منظور شامل حيث عرض الابعاد والدوافع وتداعياتها السلبية ثم طرح رؤيته للتغلب على تلك الظاهرة وهو ما يعد إسهاماً إيجابيا في حل المشكلة..

الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز – مجلة أكتوبر )

عن مقال بعنوان (بصمة القدم .. حل واحد لألف مشكلة)

وذكرت اللجنة أن حيثيات الإختيار لأهمية الموضوع الذى تناول مشكلة أطفال الشوارع والتي تمثل جرس إنذار خطير للمجتمع في ظل تزايد أعداد هؤلاء في الشوارع المصرية وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية إجتماعية كبيرة.. وعالجت الكاتبة الظاهرة من منظور متكامل حيث قدمت تشخيصاً للظاهرة وأسبابها مع تقديم مقترحاً لحلها بطريقة غير تقليدية مما يساهم في التغلب على تلك الظاهرة الخطيرة..

ثالثاً: المقال الخبري

الفائز الأول: (صبرى الديب – صحفى)

عن مقال (رغيف الغلابة) وحيثيات اللجنة أن الكاتب تناول خبر أن ودعمه بالمعلومات الرقمية والكيفية ومزجهم في شكل مقال معلوماتى لخبر قائم ويهم عامة الشعب.

الفائز الثانى: (أحمد سمير محمود سليم – محاسب)

والمقال بعنوان الشاهد الصامت ، وحيثيات لجنة التحكيم ( أن المقال تناول أخبار عن الجريمة حديثة العهد بمجتمعنا المصري وتناولها بشكل موجز ومدعم بالملاحظات التي أوجزها في أربع وأنهاها بنصائح مجتمعية هامة معتبراً أن مسرح الجريمة هو مستودع اسرارها كما ذكر وأنه هو الشاهد الصامت.

الجائزة الثالثة حجبت لعدم وجود مقال يجوز له الفوز أو متوافر له شروط المسابقة.

رابعاً:الكاريكاتير

الفائز الأول (أحمد قاعود – اليوم السابع)

عن لوحة ذكرى نصر أكتوبر والحيثيات حسب لجنة التحكيم (بأن رسومه تميزت بالأسلوب وجودة الفكرة حيث ربط بين علامة النصر ورقم 7 في 1973 ، هذا علاوة على بساطة الألوان)

الفائز الثانى (أحمد عبد النعيم – أخبار اليوم)

عن لوحة الانفجار السكاني والحيثيات للجنة تميزت رسوم بالاهتمام بأحوال الأسرة المصرية وقضاياها بأسلوب كاريكاتوري خاص.

الفائز الثالث (عمر صديق – محاسب)

عن لوحة اللاجئين وحيثيات اللجنة (تميزت رسومه بأسلوب خاص به لم يقلد سابقة أعمال لفنانين آخرين وكذلك اهتمامه بأحوال الأسرة المصرية مع بساطة الألوان المستخدمة في اللوحة).

هذا وقد ذكرت اللجنة أنها راعت أن يكون العمل باليد لا يوجد أي تدخل من الأجهزة المختلفة خاصة الكمبيوتر