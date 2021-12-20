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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: بقينا زي موسكو.. وسرعة الرياح وصلت لـ 70 كيلو

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد نوة الفيضة الصغرى ونشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير.


وأضاف محمد الشريف، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "ارتفاع الأمواج وصل لـ 5 أمتار وتسبب في خروج المياه والرمال على الكورنيش".

 

وتابع محمد الشريف: "سرعة الرياح وصلت لـ 70 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى سقوط أعمدة الإنارة وشاشات الإعلانات، بما يمثل خطرا على أبنائنا، وبالتالي تم تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية".

 

واستطرد محمد الشريف: " لم يحدث أي تعطل اليوم في الحركة المرورية من تجمعات مياه الأمطار بسبب الاستجابة الفورية من كافة  الأجهزة  المعنية لإزالة تجمعات المياه ".

 

ولفت محمد الشريف إلى أن بعض المناطق بالإسكندرية شهدت سقوط ثلوج و"بقينا زي موسكو ولندن النهارده"، مضيفا: "هناك زيادة في تجمات الأمطار من 2015 وحتى الآن   وتتزايد كميات مياه الأمطار بشكل سنوي ".

 

واختتم: "هناك  دراسة قدمتها في كلية الهندسة لكيفية التعامل مع مياه الأمطار وكيفية تصريفها، والاستفادة القصوى منها في الزراعة".

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