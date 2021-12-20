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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تساقط الثلوج.. محافظ الإسكندرية يكشف موقف الدراسة غدا

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يتواصل باستمرار مع هيئة الأرصاد الجوية للتعرف إلى طبيعة حالة الطقس.

وأضاف “الشريف”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "الوضع الحالي لا يستدعي تعطيل الدراسة غدا بمحافظة الإسكندرية".

وتابع محافظ الإسكندرية أن "الأمطار ستكون من خفيفة لـ متوسطة غدا،  وسرعة  الرياح ستكون 30 كيلومترا وارتفاع الأمواج سيكون 2 متر فقط، والأحوال الجوية في تحسن".

وأكد " لم يحدث أي تعطل اليوم في الحركة المرورية بسبب تجمعات مياه الأمطار نظرا للاستجابة الفورية من كافة الأجهزة  المعنية لإزالة تجمعات المياه".

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن “بعض المناطق شهدت سقوط  ثلوج”، معلقا "بقينا زي موسكو ولندن النهارده"، منوها بأن "هناك زيادة في الأمطار من 2015 وحتى الآن، وتتزايد كميات مياه الأمطار بشكل سنوي".

 

الاسكندرية حالة الطقس محمد الشريف اخبار التوك شو الطقس

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