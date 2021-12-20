تشكيل مباراة فريقي المقاصة وإيسترن كومباني في الدوري المصري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل فريقه للقاء إيسترن كومباني اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز فى المباراة التى ستقام على استاد الكلية الحربية.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد جدي

في الدفاع: علي فتحي- أحمد صبيحة- أحمد عبد المنعم- هشام شعبان

في الوسط: حسام عبد الواحد- كريم حلاوة- إريك سيرجي- محمد محسن- سعيد الونش

في الهجوم: أتولا جوزيف

تشكيل إيسترن كومباني جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد محمد عبد الحليم

في الدفاع: أحمد ثابت- أسامة عزب- خالد مصطفى- عاصم سعيد

في الوسط: أحمد أبو بكر "موكشا"- كمال أبو الفتوح- محمود صقر- محمد ناصر "مودي"

في الهجوم: عرفة السيد- صلاح عاشور