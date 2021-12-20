عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة فريقي المقاصة وإيسترن كومباني في الدوري المصري

مصر المقاصة
مصر المقاصة

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل فريقه للقاء إيسترن كومباني اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز فى المباراة التى ستقام على استاد الكلية الحربية.

 

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

 

في حراسة المرمى: محمد جدي

في الدفاع: علي فتحي- أحمد صبيحة- أحمد عبد المنعم- هشام شعبان

في الوسط: حسام عبد الواحد- كريم حلاوة- إريك سيرجي- محمد محسن- سعيد الونش

في الهجوم: أتولا جوزيف

 

تشكيل إيسترن كومباني جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد محمد عبد الحليم

في الدفاع: أحمد ثابت- أسامة عزب- خالد مصطفى- عاصم سعيد

في الوسط: أحمد أبو بكر "موكشا"- كمال أبو الفتوح- محمود صقر- محمد ناصر "مودي"

في الهجوم: عرفة السيد- صلاح عاشور

تامر مصطفى نادي مصر للمقاصة ايسترن كومباني الدوري المصري الممتاز عرفة السيد

ترشيحاتنا

غادرت المستشفى.. ألفى الألفى: سمية بصحة جيدة وعادت إلى منزلها |خاص

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري

الحبس عقوبة التهرب.. الضرائب تطالب مزاولي التجارة الإلكترونية والبلوجرز بفتح ملفات.. فيديو

خبير: المجلس التنسيقي يحقق التوازن المالي والاقتصادي بين الجهاز المصرفي وقرارات الحكومة

فيديوجراف.. تحرش وهتك عرض.. نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

أوميكرون يضرب أكبر سفينة سياحية في العالم والإصابة تهدد الآلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

مدبولي: رسومات تنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«كله إلا هي».. لماذا صرخ رشدي أباظة ورفض تقبيل هدى سلطان؟!

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

فيديو

الزيادة لمصلحة الفقراء.. تصريحات وزير المالية عن ارتفاع الأسعار

فيديوجراف.. بفستان الفرح على نصف نقل.. عروس تتفاجأ بتغيير سيارة الزفة

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ