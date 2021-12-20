التعادل الإيجابي يحسم مواجهة البنك الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة واجه البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية، وذلك على ملعب المحلة.

تقدم فريق غزل المحلة، في الدقيقة 27 عن طريق يحيى حامد، من تصويبة متقنة من حدود منطقة الجزاء.

وتعادل لفريق البنك الأهلي، محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبهذا التعادل، يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز الخامس بترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز السادس بـ10 نقاط.