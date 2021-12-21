اقتصاد السعودية|غرفة الشرقية تعقد لقاءً حول تطورات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

عقدت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية اليوم، لقاءً حول تطورات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، استضافت فيه المدير العام للميناء فهد العامر، بحضور نائب رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، ورئيس اللجنة اللوجستية راكان العطيشان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع اللوجستي.



وأكد العامر في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية “ واس”، استمرار التطور في الميناء، حيث شهد الميناء تطورات عديدة، شملت توسعة محطة الحاويات، والمنطقة المساندة، وافتتاح مسار جديد لاستقبال المنتجات الصادرة، واحتفاله بخط ملاحي مباشر قادم من الصين، مشيراً إلى أن من أبرز التطورات التي شهدها الميناء التوسعة التي تمت على محطة الحاويات لتصبح مساحتها 2.5 كيلومتر مربع، تمهيدًا لأن تستوعب 3 ملايين حاوية بحلول العام 2030 .



وتطرق العامر خلال اللقاء إلى عدد من المحاور، منها المنطقة المساندة أو (القرية اللوجسيتية)، وتصاريح الدخول إلى الميناء، والطاقة الاستيعابية للميناء، وفتح مسار جديد للشاحنات.