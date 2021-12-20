خبير يحدد أفضل أنواع الزيوت لمحرك السيارة

تعتبر الزيوت الخاصة بالسيارات من اهم العوامل المساعدة للحفاظ على المحرك ، لما تحمله من اهمية فى عملية تلين الاجزاء الداخلية لمحرك السيارة .





وفى بعض الاوقات يقوم السائق باهمال اختيار الزيوت الجيدة لمحرك سيارته ، مما يؤدى الى اضرار كبيرة تكلفه اموال طائلة ، ومن الممكن ان تدمر محرك السيارة بالكامل فى بعض الاوقات .

وعن اختيار أفضل أنواع الزيوت لمحرك السيارة قال المهندس إسلام طه أبو حمود خبير السيارات، إن زيت الفتيس يتم تحديده من خلال التوكيل، حيث أنه يقدم النصيحة الثاقبة لاستخدام الأنواع الصالحة من الزيوت لفتيس السيارة .

وأضاف أبو حمود خبير السيارات ، ان هناك كتيب لكل سيارة يشرح فيه كل شىء عن زيت الفتيس وأنواعه المستخدمة ومدى تأثيره على السيارة وحركتها .

واوضح خبير السيارات أن هناك أنواع من الزيوت لاستخدامات الفتيس يتميز بلزوجة عالية 140، بينما يوجد زيت 90 ذو لزوجة متوسطة ويستخدم للتروس فقط.

وتابع خبير السيارات، أن الزيوت الرديئة والتي تباع ويتم استخدامها بدون علم صاحب السيارة تعمل على إفساد محرك السيارة، مشيرا إلى أنه عند المحافظة على السيارة لابد من استخدام منتج من الزيوت ذو جودة عالية للمحافظة على السيارات.