بعد تشكيل المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.. خبراء: تأخر صدوره ويحقق التوازن الاقتصادي في الظروف الصعبة

رؤوف: "المجلس التنسيقي" يقضى على تضارب قرارات السياستين النقدية والمالية

معطي : المجلس التنسيقي يحقق التوازن المالي والاقتصادي بين الجهاز المصرفي وقرارات الحكومة

أشاد خبراء الاقتصاد والأعمال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتأسيس مجلس تنسيقي للسيارات النقدية والمالية، معتبرين انها خطوات مؤسسية لتحقيق التوازن بين القرارات الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي المصرية.

وقال الخبراء ان ذلك القرار من شأنه الاسهام بصورة كبيرة في تحقيق التناغم وتحقيق الاهداف القومية علي المستويين المالي والاقتصادي في حالات الازمات الاقتصادية وتحديدا في ظل ما تعانيه الاسواق الدولية من ويلات وباء كورونا.

وعلق أحمد معطي، محلل أسواق المال و المدير الإقليمي بإحدى الشركات الدولية؛ بأن القرار يستهدف تحقيق المزيد من التوازن المالي والاقتصادي بين الجهاز المصرفي والقرارات الحكومية في الفترة الراهنة.

وأضاف " معطي" في تصريحات لـ صدى البلد، أن الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من تركيز الجهود والتنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفي لمواجهة التحديات العالمية التي خلفتها تداعيات السلالة الجديدة من وباء كورونا وأثرها الاقتصادي علي الاسواق الدولية بالاضافة للتحديات الاقتصادية للمنطقة وارتفاع معدلات التضخم عالميا.

قال " معطي" إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ذلك المجلس والذي ضم عددا من الخبراء و القامات الاقتصادية والحكومية وذوي الشأن؛ من المؤكد سيكون له مردود جيد في تنفيذ القرارات الرامية لمواجهة أي أزمات اقتصادية وبالتالي فهو محل متابعة دورية من الرئيس نفسه.

وأشار إلي أن قوة المجلس يتوقف علي القرارات الحاسمة التي ستتم مناقشتها وتنفيذها بما ينعكس علي اداء الاقتصاد القومي و توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين خصوصا الفئات المهمشة وجذب الاستثمار.

واعتبر " معطي" القرار بأنه ضمن الاجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمواجهة أي اثار او موجات تضخمية قد تحدث بسبب وباء كورونا.



من جهته قال سمير رؤوف، المحلل المالي والاقتصادي؛ إن القرار الجمهوري بتشكيل مجلسا تنسيقيا بين السياسات المالية والنقدية؛ قرارا هاما وتأخر اصدار منذ اندلاع الموجة الأولي لجائحة فيروس كورونا في فبراير 2019.



أضاف " رؤوف" لـ صدي البلد، أن القرار الجمهوري يعني توحيد كافة السياسات المالية والنقدية والتي كانت في بعض الفترات قد تكون متضاربة فالسياسات النقدية كانت تتوجه للحصول علي تسهيلات ائتمانية ومالية باعتبارها أحد أولويات تدبير التمويل والسيطرة علي الفجوات التمويلية، بينما السياسات الاقتصادية التي تتبعها وزارة المالية كانت تتبني سياسات تقشفية لترشيد الانفاق العام و انتهاج سياسات ضريبية علي الاسواق المالية و التجارية.

أوضح أن تشكيل اعضاء من المجلس من اصحاب الخبرات و المسئولين عن ملفات البنك المركزي المصري والسياسات الاقتصادية بوزارتي المالية والتخطيط؛ من شأنه الاسهام في تحقيق التناغم في الرؤي والافكار لتحسين الوضع الاقتصادي وضبطه لمواجهة حالات الركود التي تشهدها الاسواق الدولية حاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا.



اوضح ان المجلس ملتزم امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم تقارير دورية عن اعماله وقراراته وهو ما يعني ان كافة الاجراءات والقرارات ستكون محل متابعة شخصية من الرئيس نفسه.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات السابقة قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و3 أعضاء من البنك المركزي المصري علي رأسه طارق عامر محافظ البنك و نائبيه جمال نجم و رامي أبو النجا، و عضويتين من وزارة المالية علي رأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ونائبه لشئون السياسات المالية الكلية، أحمد كجوك و الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية و 3 أعضاء من أصحاب الخبرة منهم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق و محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر و حسام عيسي نائب رئيس الوزراء الاسبق.



وجاء تشكيل المجلس بغرض التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتي طرفها البنك المركزي المصري و الحكومة وهو ما يتضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد خصوصا في أوقات الأزمات.

