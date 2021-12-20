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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«رفاعة الطهطاوي واستكشاف مصر» في بيت السناري.. غدًا

صدى البلد

يستضيف بيت السناري ضمن سلسلة ندوات سيرة القاهرة للتعريف بتراث المدينة والمجتمع، ندوة بعنوان "رفاعة الطهطاوي واستكشاف مصر القديمة"، يوم الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر في تمام السابعة مساء.

وتقدم هذه المحاضرة نبذة عن كتابات العلامة رفاعة الطهطاوي عن الحضارة المصرية القديمة واسهاماته في إدارة وحماية الآثار المصرية وتأسيس أول مدرسة مصرية لتدريس علم المصريات للمصريين.

إدارة التراث

وتحاضر في الندوة الدكتورة فاطمة كشك متخصصة في علم المصريات وخبيرة في التوعية بالتراث، عملت مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية وشغلت منصب رئيس قسم الأثار والعمارة بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، وتعمل كمستشار لعدة مشاريع في مجالات إدارة المواقع الأثرية والتوعية بالتراث والتواصل المجتمعي.

ورفاعة رافع الطهطاوي (1216 هـ/1801 - 1290 هـ/1873) هو رفاعة بك بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع، ويُلحقون نسبهم بمحمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحُسين بن فاطمة الزهراء، من قادة النهضة العلمية في مصر في عهد محمد علي باشا، وُلد رفاعة رافع الطهطاوي في 15 أكتوبر 1801، بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر، يتصل نسبه بالحسين السبط.

بيت السناري تراث المدينة رفاعة الطهطاوي استكشاف مصر مصر القديمة

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